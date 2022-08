Padre e figlio investiti e uccisi da treno a Senigallia

SENIGALLIA, 17 AGO - Padre e figlio, rispettivamente di 63 e 26 anni, sono stati investiti e uccisi da un treno merci in transito poco a nord della stazione di Senigallia (Ancona). Dalle 21 il traffico sulla linea Marotta-Senigallia è sospeso in entrambe le direzioni. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero turisti originari di Perugia che si trovavano a Senigallia in vacanza. Un treno merci in transito, direzione sud, riferiscono fonti investigative, ha travolto padre e figlio che si trovavano sui binari ma non è ancora chiaro se i due stessero attraversando i binari o se il padre stesse cercando di fermare il figlio che minacciava di dirigersi verso i binari con il treno in arrivo. Sul posto sono intervenuti la Polfer, che sta svolgendo tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica, il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Richiesto anche l'intervento dell'Autorità giudiziaria. Il traffico ferroviario in entrambe le direzioni, sul tratto Marotta-Senigallia, risulta ancora sospeso. Nel frattempo, fa sapere Trenitalia, "i treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti". Tra Senigallia e Marotta, per quanto riguarda i treni Regionali, Trenitalia ha allestito bus sostitutivi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA