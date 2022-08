Palio Siena: Comune, pista di tufo è in buone condizioni

SIENA, 17 AGO - Operai e dipendenti del Comune di Siena sono al lavoro dalle 6.30 di questa mattina per la sistemazione della pista di tufo in Piazza del Campo dopo la pioggia e il conseguente rinvio del Palio nella giornata di ieri. "La pista appare già in buone condizioni, ma la sistemazione proseguirà nelle prossime ore prima del corteo storico e della Carriera", spiega una nota del Comune di Siena sottolineando che "le previsioni del tempo di oggi appaiono confortanti, ma l'amministrazione monitorerà la situazione costantemente". Definiti anche gli scoppi dei mortaretti, che scandiscono i tempi del Palio, i quali oggi vengono anticipati di 20 minuti per la giornata di oggi. Quindi alle ore 14.50 il primo preavviso; alle ore 15.20 il secondo preavviso; alle ore 16,10 lo sgombero della pista; alle ore 16.30 l'ingresso del Corteo Storico nel 'Campo'; alle ore 18.40 l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA