Palio Siena:lievi infortuni ai cavalli,escluse Istrice e Civetta

SIENA, 02 LUG - Le contrade di Civetta e Istrice non parteciperanno al Palio di Siena in programma stasera per leggeri infortuni ai cavalli. È quanto deciso dall'amministrazione comunale dopo la consultazione della commissione veterinaria. "Non è stata una scelta semplice ma sofferta, pensata e documentata" ha spiegato il sindaco Luigi De Mossi che ha sottolineato che per i due animali si tratta di "piccoli infortuni che non pregiudicano la vita dei cavalli".

