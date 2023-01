Papa: c'è un'unica Chiesa, Dio ci chiede di essere uniti

CITTÀ DEL VATICANO, 22 GEN - Il Papa lancia un appello a superare le divisioni nella Chiesa. "Questa è la strada che ci ha indicato la Chiesa: tutti, anche i Pastori della Chiesa, siamo sotto l'autorità della Parola di Dio. Non sotto i nostri gusti, le nostre tendenze e preferenze, ma sotto l'unica Parola di Dio che ci plasma, ci converte e ci chiede di essere uniti nell'unica Chiesa di Cristo", ha detto nell'omelia della messa nella basilica vaticana. Bergoglio ha anche chiesto di non perdere tempo "in tante discussioni secondarie". "Non ci succeda di professare un Dio dal cuore largo ed essere una Chiesa dal cuore stretto; questa sarebbe, mi permetto di dire, una maledizione". "Non ci succeda di predicare la salvezza per tutti e rendere impraticabile la strada per accoglierla; di saperci chiamati a portare l'annuncio del Regno e trascurare la Parola, disperdendoci in tante attività secondarie o tante discussioni secondarie". "Impariamo da Gesù - ha aggiunto Papa Francesco nella Giornata dedicata alla Parola di Dio - a mettere la Parola al centro, ad allargare i confini, ad aprirci alla gente, a generare esperienze di incontro con il Signore, sapendo che la Parola di Dio non è cristallizzata in formule astratte e statiche, ma conosce una storia dinamica fatta di persone e di eventi, di parole e di azioni, di sviluppi e tensioni".

