Papa, rosario il 31 maggio, pregherà con famiglia ucraina

CITTÀ DEL VATICANO, 26 MAG - A conclusione del mese mariano Papa Francesco "desidera offrire un segno di speranza al mondo, sofferente per il conflitto in Ucraina, e profondamente ferito per la violenza dei tanti teatri di guerra ancora attivi". Lo sottolinea il Pontificio Consiglio per la Nuova evangelizzazione comunicando che martedì 31 maggio alle ore 18.00, il Papa reciterà la preghiera del Rosario nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. "Come segno di vicinanza a chi è più coinvolto nelle dinamiche di questi tragici eventi", è stata invitata a recitare il Rosario con il Papa anche una famiglia ucraina e tra i santuari collegati ci sarà quello della Madre di Dio, a Zarvanytsia, in Ucraina.

