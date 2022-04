Parigi e Londra le più ricercate dagli italiani a primavera

ROMA, 13 APR - Gli italiani ricominciano a sognare di partire e, secondo eDreams, prenotazioni e ricerche dei nostri connazionali per viaggiare tra il 15 e il 25 aprile mostrano per queste prime festività un rinnovato interesse per destinazioni di mare o all'estero e principalmente a corto raggio. Tra Pasqua e 25 aprile le ricerche vedono in testa Parigi e Londra, seguite da Barcellona e da Milano come prima destinazione italiana. Un interesse che accomuna chi ha effettuato ricerche per uno dei due ponti di aprile e chi, ipotizzando di contare su qualche giorno di ferie in più, ha consultato il sito anche per un periodo più lungo, a cavallo delle due ricorrenze. Se si considerano in concreto le prenotazioni effettuate, rimane comunque evidente la voglia di fare le valigie: più della metà degli utenti, il 54%, partirà per 3 o 4 giorni, ma un italiano su 10 anche per 5 o 6 giorni e un 16% addirittura per 7/11 giorni. Milano è la destinazione che ha ricevuto più prenotazioni, seguita da Catania, Napoli e Palermo nella top 10 di tutte le combinazioni di partenze possibili in aprile, da Pasqua e lunedì dell'Angelo al ponte del 25, fino all'opzione più lunga a unire le due ricorrenze. E se ai primi posti spiccano mete italiane, in rincorsa tornano anche quelle all'estero: Parigi, Londra e Barcellona su tutte, anche se per ora nella seconda parte della classifica.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA