Partecipò a guerriglia contro Expo, arrestato in Francia

MILANO, 04 OTT - È stato fermato in un paesino in Francia e arrestato Andrea Casieri, 43 anni, pregiudicato, condannato a 4 anni e 9 mesi dal Tribunale di Milano per resistenza e violenza aggravate a pubblico ufficiale e illecito utilizzo di mezzi di travisamento in manifestazioni pubbliche. Tra i diversi episodi contestati, quello di aver fatto parte del 'blocco nero' che il primo maggio 2015, nell'ambito delle manifestazioni contro l'Expo, scatenò la guerriglia per le strade di Milano. Casieri si era reso irreperibile ed è stato arrestato su mandato internazionale emesso dalla Procura di Milano su richiesta dei carabinieri.

