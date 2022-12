Pedone litiga con automobilista, cade battendo la testa

REGGIO EMILIA, 10 DIC - Ha notato un'auto che stava transitando in un'area vietata al traffico, ha cominciato a inveire contro il conducente per poi aggrapparsi al finestrino della vettura in movimento. L'uomo al volante è sceso e si è innescata una lite, con il pedone che è caduto sul marciapiede battendo la testa probabilmente in seguito all'alterco. È successo tutto oggi intorno alle 12,30 a Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, tra via Roma e via Matteotti dove si stava svolgendo un mercatino e quindi con l'accesso interdetto ai veicoli. Sul posto è intervenuta l'ambulanza che ha condotto il ferito, un 56enne del posto, in ospedale dov'è stato ricoverato in condizioni non gravi. Sull'esatta dinamica e su eventuali responsabilità, indagano i Carabinieri della stazione locale.

