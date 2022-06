Per partorire deve percorrere 80 km, Sara nasce in ambulanza

VIESTE (FOGGIA), 04 GIU - Era in ambulanza, diretta all'ospedale di San Pio dove avrebbe dovuto partorire, a 80 chilometri dalla città in cui vive, Vieste (Foggia), dove c'è solo un pronto soccorso. La piccola Sara, però, aveva fretta di venire al mondo ed è nata durante il trasporto, all'altezza della suggestiva Baia delle Zagare, sul Gargano. "È difficile trovare le parole per descrivere le emozioni di un evento così bello, ma anche altrettanto impegnativo", afferma mamma Rita, 31 anni. Lei e Sara, neonata di 4 chili, sono ora ricoverate a San Giovanni Rotondo, nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, e stanno entrambe bene. Isabella Taronna, infermiera dell'equipe del 118 che era con Rita in ambulanza, racconta: "Durante il viaggio è avvenuto un piccolo miracolo. Sara è venuta al mondo all'altezza di Baia delle Zagare. E' andato tutto benissimo, si è trattato di un parto fisiologico".

