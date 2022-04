Pesce d'aprile, da crollo dello Sciliar a divise 'fucsia'

BOLZANO, 01 APR - Nel mondo di lingua tedesca i pesci d'aprile hanno una lunga tradizione, anche alcuni giornali nascondono qualche scherzo tra le notizie vere e ogni anno qualche lettore ci casca. Il Dolomiten riporta infatti oggi la notizia dello "spettacolare crollo" dei due speroni dello Sciliar. Lo Santner e l'Euringer che affiancano il 'panettone' dello Scialiar sono uno dei simboli dell'Alto Adige e si trovano infatti sulle confezioni dei wafer Loacker. La nebbia di questi giorni - aggiunge il giornale - per il momento nasconde ancora le vere dimensioni del disastro. L'emittente radiofonica Suedtirol1 ha invece annunciato il rimborso del canone Rai. Il pesce d'aprile più chic arriva invece dall'Unione dei vigili del fuoco altoatesini che sui social media hanno presentato la divisa fucsia per le pompiere. "Novità! In occasione delle modifiche alle uniformi da intervento abbiamo pensato anche alle 320 donne che svolgono servizio volontario nei corpi dei vigili del fuoco volontari in provincia. Per questo motivo da subito anche la nuova uniforme sarà disponibile per loro in un colore speciale 'Girlpower'".

