Pesci morti galleggiano nei rii, è allarme a Venezia

VENEZIA, 15 FEB - Da giorni a Venezia si notano pesci morti che galleggiano in alcune zone della città. Secondo il parere degli esperti, è ancora difficile capire quali siano le variabili che portano a questa moria, un fenomeno che si ripete negli anni nel periodo invernale e che potrebbe esser legato al freddo. Viene notato dai residenti soprattutto in giorni come questi, caratterizzati da una acqua marea che consente di vedere nitidamente il fondale, con rii quasi in secca.

