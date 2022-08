Peste suina: focolaio Lazio diverso da Piemonte e Liguria

TORINO, 03 AGO - Le indagini genetiche condotte dall'Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs)di Abruzzo e Molise che ha sede a Teramo, hanno stabilito con certezza che il focolaio di Peste suina africana (Psa) che ha colpito i suidi a Roma e nel Lazio è di un cluster di differente genotipo virale rispetto al cluster responsabile della diffusione della malattia in Piemonte e Liguria. A riferirlo è l'Izs di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta Le analisi, secondo quanto viene spiegato in una nota, "dimostrano senza ombra di dubbio che i due focolai non sono collegati tra loro in quanto dovuti a introduzioni del virus di provenienza diversa". "È un dato positivo - dichiarano il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute delegato all'emergenza Psa, Andrea Costa e il Commissario straordinario all'emergenza Psa, Angelo Ferrari -, che dimostra l'efficacia delle azioni di contenimento e isolamento realizzate sul territorio piemontese e ligure in materia di controllo e contrasto alla diffusione della malattia. La differenza tra i due virus, infatti, è stata riconosciuta anche a livello biomolecolare. Pur appartenendo allo stesso ceppo i due virus, infatti, presentano mutazioni differenti". "Quello fornito dall'Istituto di Teramo - prosegue l'Izs di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - è un dato incoraggiante nella lotta per l'eradicazione della malattia e dimostra la bontà dell'opera svolta dalla rete nazionale degli Istituti zooprofilattici sperimentali"

