GENOVA, 20 MAR - Un bimbo ucraino di 4 anni, appena arrivato a Genova con uno dei viaggi organizzati da associazioni umanitarie e ospite di una famiglia genovese, è caduto stamani da una passerella alta circa 4 metri. E' successo nel quartiere genovese di Albaro. Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica: il piccolo è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini. Non sarebbe in pericolo di vita.

