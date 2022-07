Plasma e organi con i droni, il Lazio investe fondi del Pnrr

ROMA, 05 LUG - Droni per trasportare farmaci, plasma, organi e dispositivi medici. Un servizio reso possibile nel Lazio con i fondi del Pnrr e che servirà anche durante le emergenze. La Regione è una delle prime ad avviare un progetto di questo tipo grazie al Protocollo d'intesa firmato oggi (5 luglio 2022) tra la Regione e l'Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nell'ambito della promozione della Mobilità Aerea Avanzata (AAM). Un sistema tecnologicamente avanzato per rafforzare i servizi offerti dalle Aziende sanitarie regionali che potranno intervenire con maggiore tempestività ed efficacia. L'iniziativa partirà nel 2023 e fa parte di un più ampio progetto di Mobilità Aerea Avanzata che in futuro sarà in grado di trasportare anche persone e merci. Il Protocollo, firmato questa mattina dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal Presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma, avrà una durata di 3 anni e prevede diverse fasi che includono lo studio dell'ambiente normativo sia aeronautico che urbanistico, operativo e tecnico, e l'analisi delle rotte utilizzabili e delle infrastrutture idonee per svolgere i servizi di mobilità aerea sul territorio del Lazio.

