Pnrr: Bianchi, altri 370 milioni per progettare scuole

MILANO, 02 MAG - Ulteriori 370 milioni verranno impiegati per riprogettare architetture, spazi e arredi degli edifici scolastici previsti dal Pnrr. "Dopo settimane di lavoro, posso annunciare che abbiamo aumentato le risorse a disposizione del bando, dagli iniziali 800 milioni previsti a circa 1,17 miliardi" ha spiegato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in occasione della presentazione delle linee guida del progetto 'Futura. Progettare, costruire e abitare la scuola' alla Triennale di Milano. Le linee, articolate in un decalogo, sono il frutto del lavoro di alcuni architetti, che si sono confrontati insieme a pedagogisti ed esperti della scuola, all'interno di un gruppo di lavoro voluto e istituito dal ministero. "Uno straordinario lavoro - ha commentato il ministro Bianchi - per mettere in pratica quello che molte sperimentazioni hanno già fatto: una scuola sostenibile, aperta, integrata nel territorio che serva come punto di riferimento anche nel pomeriggio". I 195 istituti interessati dal bando dovranno rispondere a dieci caratteristiche della 'scuola del futuro': qualità, basso consumo, sostenibilità, accoglienza, spazi aperti e orientati alla co-progettazione, flessibilità, coinvolgimento corporeo, attrezzature funzionali, tecnologie e connettività. Tra le professionalità che hanno elaborato il documento, gli architetti Stefano Boeri, Cino Zucchi, Luisa Ingaramo, e il direttore della fondazione Giovanni Agnelli, Andrea Gavosto. Entro questa settimana saranno pubblicate le aree dove verranno costruite le nuove scuole previste dal bando, che si ispireranno alle linee guida, ed entro la fine del mese partirà il concorso di progettazione.

