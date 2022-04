Pnrr: Garavaglia, servono più risorse, turismo vale 13% del pil

ROMA, 27 APR - Il turismo ha bisogno di maggiori risorse di quelle stanziate dal Pnrr, vale oltre il 13% del pil e gli è stato destinato l'1.5%. Lo dice Massimo Garavaglia, facendo il bilancio di questo primo anno alla guida del ministero del Turismo in una conferenza stampa nella sede del dicastero. "Per noi i 2,4 miliardi stanziati (che arrivano a 7 sfruttando in tutti i modi l'effetto leva) - dice - sono pochi e abbiamo più domande delle risorse a disposizione, cose che non capita a tutti: l'importante è non lasciare risorse inutilizzate. Confidiamo per questo nella flessibilità". Secondo il ministro non si può lasciare a livello di Paese che alcuni fondi assegnati ai ministeri non siano utilizzati mentre altri ministeri hanno bisogno di maggiori risorse.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA