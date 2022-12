Pnrr: ministero Istruzione,ritardo su nido è del vecchio governo

ROMA, 13 DIC - Il ritardo sui tempi di realizzazione degli obiettivi nel Piano PNRR per asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia "è maturato con riferimento a un cronoprogramma fissato a marzo 2022, ovvero precedente all'insediamento di questo governo". A precisarlo è il ministero dell'Istruzione a proposito dei rilievi della Corte dei Conti. Il dicastero di viale Trastevere aggiunge che da quando è entrato in carica il ministro Valditara sono state messe in atto una serie di iniziative, per recuperare il tempo perduto. Il ministro Giuseppe Valditara aggiunge di essere "pienamente consapevole dell'importanza di questo tema anche per le particolari ricadute che esso ha sulla qualità della vita delle famiglie e delle donne italiane" e "si impegna personalmente a seguire questo dossier con la massima attenzione".

