Pnrr: Toma, serve rapidità. Sanità sia migliore e più efficiente

NAPOLI, 07 LUG - ''Noi ci aspettiamo la rapidità ma dipende molto dalle Regioni e dalla messa a terra dei progetti''. Così il presidente della Regione Molise e componente dell'ufficio di presidenza della conferenza delle Regioni, Donato Toma, rispetto all'utilizzo delle risorse del Pnrr in ambito sanitario. Toma, intervenuto alla manifestazione 'Laboratorio Sanità 20/30' a Città della Scienza a Napoli, ha aggiunto: ''Ci aspettiamo, diciamolo, finalmente una sanità migliore, più efficiente e che vada incontro alle esigenze dei cittadini''. Nel corso del suo intervento, Toma ha evidenziato l'importanza del fascicolo sanitario elettronico ''fondamentale per seguire il paziente in tutta la sua vita sanitaria'' ed ha posto l'accento sulla necessità di ''una maggiore integrazione tra il servizio territoriale e le piattaforme nazionali. La verità è che non siamo abbastanza integrati e in quest'ottica è necessario lo sviluppo della telemedicina perché la casa sia il primo luogo di cura''.

