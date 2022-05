Un agente di polizia di 23 anni si è tolto la vita, sparandosi con la pistola di ordinanza nella sede della Questura di Ancona. Sul posto è intervenuta l'automedica e la Croce Rossa di Ancona ma per il giovane agente non c'è stato nulla da fare. Non si conoscono le motivazioni del gesto. «Da parte nostra un grande dolore e bisogno di rispetto per i familiari» fa sapere la Questura.

