Polo Gusto(Gruppo Illy) formalizza acquisizione 85% Pintaudi

TRIESTE, 15 APR - Il Polo del Gusto, sub-holding del Gruppo Illy, nel corso del CdA del 13 aprile, ha formalizzato l'acquisizione dell'85% della società Pintaudi, marchio specializzato in prodotti da forno - biscotti e fette biscottate in particolare - entrato a far parte del Polo del Gusto a novembre 2021. Giuseppe Pintaudi, fondatore dell'omonima azienda, resta come socio di minoranza. La Pintaudi, grazie a una sapienza artigianale ha vinto il Great Taste Award - a livello mondiale, tra i premi più ambiti, che ogni anno vede la partecipazione di migliaia di marchi da tutto il mondo - per due anni consecutivi, 2020 e 2021, rispettivamente per le Fette Biscottate Integrali (2020) e per i Biscottoni Nocciola e Cacao Fine (2021). Giuseppe Pintaudi, siciliano, trasferitosi a Trieste ha costituito l'azienda nel 2004 come piccolo laboratorio specializzato.

