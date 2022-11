Polo Gusto (Illy) rileva Achillea (Ponti), top beverage bio

TRIESTE, 21 NOV - Il Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo illy che riunisce marchi d'eccellenza dal mondo dell'alimentazione, si allarga e rileva l'Azienda Montana Achillea, con sede a Paisana (Cuneo), marchio della Ponti Spa, specializzata in prodotti a base di frutta al cento per cento biologica: succhi, soft drinks, spalmabili. La Achillea è una Società Benefit, ricorda una nota del Polo del Gusto, la cui produzione "rigorosamente bio si basa su principi di qualità e sostenibilità condivisi da tutti i marchi del Polo del Gusto", vale a dire "ricetta corta, filiera controllata, packaging riciclabile, imballaggi ridotti al minimo, riuso degli scarti". Achillea ha già un accordo di distribuzione in esclusiva con Domori (Polo del Gusto) e l'operazione, il cui closing è previsto nel primo trimestre 2023, è articolata in due passaggi: acquisizione totale di Achillea da parte del Polo del Gusto e una partecipazione del Gruppo Ponti all'interno della sub-holding fino a un massimo del 2,5%. Per il presidente del Polo, Riccardo Illy, "Achillea si distingue per bontà della materia prima e soprattutto per la caratteristica di produrre solo beni a marchio bio: la sostenibilità è da sempre uno dei suoi valori portanti. I suoi prodotti, inoltre, risultano complementari a tanti nostri prodotti d'eccellenza. Un'integrazione che troverà la sua forza sia nei nostri mercati all'estero che nel settore ho.re.ca. in Italia." Per Giacomo Ponti, A.d. di Ponti e Consigliere del Board del Polo del Gusto, l'ingresso di Achillea nel PdG è "una splendida opportunità di crescita, soprattutto in termini di internazionalizzazione".

