Portaerei Usa a Napoli. "Mar Nero? Non annunciamo rotte"

NAPOLI, 11 MAG - "Se la prossima rotta è verso l'est e il Mar Nero? Non annunciamo le nostre rotte. In questi giorni siamo qui a Napoli". Così l'ammiraglio Gavin Duff, comandante della portaerei americana Truman in rada nel Golfo di Napoli, risponde ad alcuni giornalisti a bordo della grande nave Usa, in servizio da 24 anni. La portaerei, che imbarca 50 aerei, è sempre pronta a entrare in azione, come spiega il comandante: "a bordo - dice - siamo sempre in attività, facciamo esercitazioni molto impegnative, perché sappiamo di dover essere sempre pronti a rispondere al meglio alle chiamate dei vertici della Marina". La nave Truman sarà nel Golfo di Napoli fino a sabato mattina, quando è prevista la sua partenza. "Siamo nel Mediterraneo dove abbiamo lavorato e lavoriamo nell'ambito della nostra alleanza con i Paesi europei", un'alleanza "che è di grande importanza, come ha dimostrato anche l'ottima cooperazione in mare con la portaerei della Marina militare italiana Cavour", ha aggiunto l'ammiraglio Duff.

