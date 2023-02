Porti: Trieste presenterà sistema integrato agroalimentare

UDINE, 06 FEB - "Siamo in partenza per Berlino, dove a Fruit Logistica, il salone leader per il commercio ortofrutticolo globale, illustreremo l'offerta integrata del sistema infrastrutturale, portuale e logistico Fvg, per la filiera agroalimentare". Lo ha annunciato Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, intervenendo in video collegamento al convegno "Insieme per la nuova filiera logistica agroalimentare del Fvg" svoltosi nella sede municipale di Udine. "Finalmente possiamo presentare a questo importante appuntamento il sistema portuale di Trieste e Monfalcone integrato con Fernetti, Cervignano, Udine, Gorizia, l'interporto di Pordenone. Il sistema è integrato - ha spiegato D'Agostino - ma deve servire il sistema produttivo regionale o locale, perché essere altrimenti una piattaforma che permette il passaggio sul territorio ad altri sarebbe una specie di fallimento per chi governa, come me, un'infrastruttura come il Porto di Trieste". Ma sarebbe un fallimento "anche per chi investe, sia a livello regionale, che nazionale, ingenti somme per aumentarne la capacità".

