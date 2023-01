Porto Gioia Tauro,nave portacontainer in uscita urta molo

GIOIA TAURO, 09 GEN - Incidente senza gravi conseguenze per le persone al Porto di Gioia Tauro. la motonave portacontainer Msc Eliane, di 340 metri di lunghezza per 100 mila tonnellate di cabotaggio, nella notte, in uscita dal porto, malgrado la mancanza di vento e il mare calmo, ha urtato, il molo di uscita dello scalo. A seguito dell'urto la nave si è incagliata. Al momento sono in corso le attività di intervento, coordinate dalla Capitaneria di porto, da parte dei rimorchiatori che stanno operando per disincagliare la nave portacontainer e per consentirle, dopo avere verificato gli eventuali danni, la possibilità di riprendere il mare. Le operazioni di ingresso o di uscita delle navi portacontainer dallo scalo calabrese sono state momentaneamente bloccate allo scopo di consentire le operazioni di soccorso da parte di quattro rimorchiatori.

