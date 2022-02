Praticamente ferme nuove vaccinazioni Umbria

PERUGIA, 27 FEB - Sono praticamente ferme in Umbria le nuove vaccinazioni contro il Covid, nonostante la disponibilità di dosi, i punti vaccinali aperti sul territorio e l'appello dei vertici della Sanità regionale a immunizzarsi. In base ai dati sul sito della Regione tra sabato e domenica i vaccinati con prima dose sono aumentati dello 0,0091 per cento, 67 unità, che hanno portato la copertura totale all'85,77 per cento della popolazione vaccinabile. Le seconde somministrazioni sono state invece 372 seconde, più 0,05 per cento, 85,85 del totale, e 850 terze, più 0,16, con il 63,01 dei residenti vaccinabili coperti. Al 27 febbraio - sempre in base al portale dedicato della Regione - sono disponibili 576.155 dosi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA