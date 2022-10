Precipita durante scalata, climber altoatesino morto in Austria

BOLZANO, 07 OTT - Un climber altoatesino è morto durante la scalata della Martinswald, nei pressi di Zirl nel Tirolo austriaco. Il 47enne Patrik Tschenett era originario di Prato allo Stelvio, ma da tempo viveva in Austria. L'uomo, secondo la Tiroler Tageszeitung, stava affrontando da solo la ferrata "Kaiser Max", quando improvvisamente è precipitato per una quarantina di metri. L'incidente è stato osservato da altri scalatori che hanno prestato i primi soccorsi, ma Tschenett è deceduto sul posto per le ferite riportate nella caduta.

