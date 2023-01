Prefetto Trieste, migranti quintuplicati da ottobre

TRIESTE, 03 GEN - Un aumento esponenziale degli ingressi di migranti alla sola frontiera di Trieste, dai 1.194 degli ultimi 3 mesi 2021 ai 5.690 dello stesso periodo relativo al 2022. Sono i dati diffusi dal Prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, nella conferenza stampa di commiato, visto il nuovo incarico a Roma al quale è destinato. I numeri comprendono i rintracci di immigrati entrati illegalmente in Italia e coloro che si sono presentati spontaneamente alle forze dell'ordine una volta entrati nel territorio nazionale. Specificatamente, in ottobre sono entrati 2.104 migranti contro i 525 del 2021; in novembre 2.451 (470); in dicembre 1.135 (199).

