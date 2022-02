Presunte molestie scuola: si é insediata reggente

CASTROLIBERO, 22 FEB - Si é insediata la dirigente reggente dell'istituto d'istruzione superiore "Valentini-Majorana" di Castrolibero. Elena Cupello, preside dell'Istituto alberghiero di Paola, é stata nominata ieri, come incarico aggiuntivo, reggente a Castrolibero dall'Ufficio scolastico della Calabria in sostituzione dell'attuale dirigente, Iolanda Maletta. L'istituto "Valentini-Majorana" é stato occupato per 15 giorni dagli studenti in segno di protesta contro la mancata adozione di provvedimenti disciplinari a carico di un docente accusato da due studentesse di avere messo in atto molestie nei loro confronti. Le ragazze, una iscritta all'ultimo anno del liceo scientifico dell'istituto e l'altra già diplomata, hanno presentato denunce contro il professore, una ai carabinieri e l'altra alla polizia. La Procura della Repubblica di Cosenza, da parte sua, prima ancora che le due ragazze presentassero le denunce, ha avviato un'inchiesta sulla vicenda. La dirigente reggente, subito dopo il suo insediamento, ha avviato i primi contatti con le diverse componenti dell'istituto e presto dovrebbe anche incontrare gli studenti, che sono oltre 1.400. I ragazzi, tra l'altro, hanno deciso di sospendere l'occupazione dopo che l'Ufficio scolastico regionale ha emesso il bando per la nomina del dirigente reggente.

