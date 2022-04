Principe Alberto di Monaco in visita al Pediatrico Gaslini

GENOVA, 23 APR - Il principe Alberto di Monaco, a Genova in occasione della Festa della Bandiera e del conferimento della cittadinanza onoraria, dopo la visita a Euroflora 2022 con le autorità regionali e cittadine, si è recato all'Ospedale Gaslini dove è stato accolto dal presidente Edoardo Garrone, dal direttore generale Renato Botti, dal direttore sanitario Raffaele Spiazzi, insieme a una delegazione di operatori e piccoli degenti dell'Ospedale pediatrico. Presso la vetrata d'ingresso ha scritto una lunga dedica agli operatori del Gaslini sul libro storico delle firme dei visitatori illustri - dal 1938 ad oggi. "Esprimo le mie congratulazioni e la mia ammirazione allo staff - ha scritto Alberto II - che in questa struttura si prodiga con umanità e dedizione per garantire le cure e l'assistenza e la guarigione dei bambini". Dopo le foto istituzionali il principe Alberto si è recato a visitare la Casa Rossa, la nuova struttura di accoglienza dedicata ai famigliari dei pazienti dell'ospedale Gaslini, realizzata dalla storica associazione Band degli Orsi, che da tanti anni opera a servizio dei pazienti dell'ospedale e dei loro famigliari.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA