Procura Brescia, emergenza codice rosso

BRESCIA, 28 GEN - "I reati da codice rosso continuano a costituire un'autentica emergenza. La loro sempre maggiore emersione è l'unica via però per poter sperare di debellare il fenomeno". Lo ha detto il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della corte d'appello di Brescia. "La risposta giudiziaria non può che essere ispirata al massimo rigore, in particolare - ha aggiunto - quando i reati sono commessi in danno di donne ovvero di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità". Stando ai dati sono cresciuti i reati di stalking, da 430 a 491, i delitti di pornografia minorile, passati da 81 a 101 fascicoli e i delitti di detenzione di materiale perdo pornografico, da 78 a 94 mentre sono calati i delitti di prostituzione minorile.

