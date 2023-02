Procura europea scopre frode, Gdf Udine sequestra 1,6mln

TRIESTE, 10 FEB - I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Udine su richiesta dell'European Public Prosecutor's Office (EPPO) di Venezia per l'ammontare di 1,6 milioni di euro nell'ambito di una inchiesta, denominata "Water diviner", avviata nel 2020, su una presunta frode di fondi comunitari. Il sequestro è stato eseguito nei confronti di tre cittadini italiani e delle due società riferibili a uno di loro - una italiana e l'altra spagnola - beneficiarie di contributi per quasi 1,6 milioni di euro concessi nell'ambito del Programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione "HORIZON 2020" e della programmazione POR FESR 2014-2020. I progetti sono finalizzati alla sovvenzione di Start-Up innovative che garantiscono un contributo per il benessere e la sostenibilità del pianeta.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA