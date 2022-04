Procura Milano chiude indagine per Pivetti e altri cinque

MILANO, 01 APR - Il pm di Milano Giovanni Tarzia ha chiuso l'inchiesta a carico dell'ex presidente della Camera Irene Pivetti e altri cinque indagati con al centro i reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed evasione fiscale per una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per riciclare proventi sottratti al Fisco. Lo scorso febbraio il Riesame di Milano, accogliendo il ricorso del pm dopo la 'bocciatura' da parte del gip, aveva disposto il sequestro di circa 4 milioni di euro a carico dell'ex esponente leghista e di un suo consulente Pier Domenico Peirone, la cui posizione, però, non compare nell'avviso di chiusura delle indagini ed è stata quindi stralciata. La Procura milanese aveva già chiuso una prima volte le indagini e poi, dato che il gip non aveva convalidato il sequestro, aveva revocato l'atto. Ora, dopo il provvedimento del Riesame, è stato notificato il nuovo avviso di conclusione delle indagini, mentre si attende la fissazione dell'udienza in Cassazione a seguito del ricorso del legale di Pivetti, l'avvocato Filippo Cocco, contro il sequestro (a Pivetti sono stati 'congelati' circa 3,5 milioni di euro).

