Procura Pordenone, rinviare a giudizio ex presidente Atap

PORDENONE, 05 DIC - La Procura di Pordenone ha chiesto al Gup di disporre il rinvio a giudizio per Mauro Vagaggini, ex presidente di Atap, l'Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali. In una nota, il Procuratore Raffaele Tito, informa che l'allora amministratore è accusato di plurime condotte di peculato e di abuso in atti di ufficio in qualità di presidente del Cda e amministratore delegato di Atap spa e presidente del Cda e amministratore delegato di Sti spa, Servizi Trasporto Interregionale. Vagaggini è accusato di aver distratto denaro per servizi di ristorazione, spese inerenti soggiorni in alberghi, acquisto di beni e servizi, per l'utilizzo del telepass aziendale nonché per l'utilizzo di personale dipendente a fini privati. Il denaro che si ritiene essere stato distratto è pari a circa 27 mila euro per quanto riguarda Atap e a circa 77 mila euro per Sti.

