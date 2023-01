Prof influencer, fate esame maturità anche per studenti Ucraina

ASCOLI PICENO, 27 GEN - "Fate l'esame di maturità anche per chi non può farlo; fatelo per tutti quei ragazzi che una mattina in Ucraina si sono alzati e c'era la guerra". Questa l'esortazione del prof. Vincenzo Schettini agli studenti di Ascoli Piceno nel Teatro Ventidio Basso sold out ascoltare l'insegnante più famoso e seguito del momento, che imperversa sui social Instagram e TikTok dove vanta centinaia di migliaia di followers. Schettini è giunto ad Ascoli per iniziativa di Giocamondo Study, gruppo ascolano ai vertici nazionali nel settore delle vacanze studio, per presentare il suo libro "#la fisica che ci piace". E di questa materia ha parlato portando gli esempi delle cose più semplici della vita quotidiana, com'è nel suo stile. A chi gli ha chiesto come e perché è diventato influencer ha spiegato di aver scoperto Facebook 10 anni fa e che "invece di pubblicare foto di brioche o gambe al mare come molti, e che raccoglievano like, ho capito che poteva essere interessante mostrare un tramonto e spiegare perché è rosso. Da lì è partito tutto, è stata la rivoluzione. Potete pubblicare in rete tutto quello che volete - ha detto Schettini -, bisogna avere originalità ed esercitare la propria creatività. Io mi sono innamorato di questo modo di fare, ho studiato la rete e i miei professori su questo tema sono stati i miei studenti, dai quali ho imparato tante cose e tante continuo ad impararne, in quello che è un fondamentale scambio reciproco".

