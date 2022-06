Prof universitaria italiana uccisa in G: arrestato il marito

Una donna italiana è stata uccisa in Inghilterra e per l'omicidio è stato arrestato il marito. Si tratta di Antonella Castelvedere, 52 anni, madre di una ragazzina di 12, bresciana di origine e che da 25 anni viveva in Gran Bretagna dove lavorava come docente universitaria nell'Essex. "Confermo la notizia. Antonella è stata uccisa" ha detto il cugino Franco L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della donna nel borgo di Colchester, nella contea dell'Essex.

