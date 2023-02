Proiezioni Opinio Rai: Fontana in vantaggio al 54,4%

ROMA, 13 FEB - In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali per la Lombardia il presidente uscente della Regione Attilio Fontana si conferma governatore, raggiungendo il 54,4%. E' seguito dal candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5s) che si ferma al 33,6%. Dopo si piazza Letizia Moratti (Terzo polo) con il 10,1% Mara Ghidorzi (Unione Popolare) ottiene l'1,9% La copertura del campione è al 5%.

