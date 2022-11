Protesta donne a Napoli,'case vanno a pezzi, Comune intervenga'

NAPOLI, 23 NOV - Una cinquantina di donne appartenenti al 'Comitato di Lotta Ex Taverna del ferro sta bloccando il traffico lungo corso san Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli, chiedendo l'immediato intervento di manutenzione straordinaria del Comune di Napoli su tetti e facciate delle loro case nel quartiere di edilizia popolare conosciuto come 'Bronx' . "Sappiamo che ci sono finanziamenti per l'abbattimento e la ricostruzione di alcuni palazzi, e altri edifici da riqualificare interamente - spiega una delle manifestanti - ma finora, contrariamente a quanto annunciato dall'amministrazione comunale, nessun lavoro è iniziato per impedire che le perdite di acqua continuino a distruggere le abitazioni". "Nella nostra zona ci sono case costruite all'indomani del terremoto, case che nelle previsioni dovevano essere demolite dopo 10 anni e che oggi invece, nonostante cadano a pezzi, sono ancora qui negando da 40 anni la minima dignità a chi ci vive".

