Proteste autotrasportatori in Spagna, 44 persone arrestate

ROMA, 21 MAR - È salito a 44 il bilancio degli arresti da parte delle forze dell'ordine in Spagna in incidenti legate a proteste di autotrasportatori. Lo riporta l'agenzia di stampa Efe, citando il Ministero dell'Interno. Lo sciopero, dovuto in particolare agli alti prezzi dei carburanti, è iniziato una settimana fa ed è ancora in corso; disagi susseguenti hanno portato a problemi nella distribuzione di alcuni prodotti. Il governo ha risposto schierando migliaia di agenti nelle strade del Paese per garantire i "servizi essenziali" per quanto riguarda forniture di prodotti.

