Protezione civile: Curcio, sistema vivo, ragionare su futuro

TRIESTE, 16 LUG - "Il sistema della Protezione civile è molto vivo, cambia al cambiare delle esigenze della società e si basa sulla visione friulana del nostro padre Giuseppe Zamberletti. Dobbiamo sempre ragionare su come intercettare le esigenze di oggi e di domani delle cittadinanza". E' questo in sintesi il principio e le modalità che animano il sistema della Protezione civile, secondo il Capo del Dipartimento della Pc, Fabrizio Curcio, a margine di una cerimonia per ringraziare i volontari del Fvg. Curcio ha partecipato a un incontro alla Fiera di Martignacco (Udine) organizzato per ringraziare i volontari per il loro impegno in ogni tipo di emergenza. "Dobbiamo ragionare insieme sulle sfide del futuro - ha detto Curcio alla Rai Fvg - Essere qui è un segno di rispetto per una componente fondamentale nel sistema" In Fvg sono oltre 10mila i volontari della Protezione civile, oggi all'incontro erano presenti anche numerosi sindaci del territorio e istituzioni.

