Pugno all'insegnante, patrigno denunciato dai carabinieri

BOLOGNA, 16 GEN - Qualche giorno prima delle vacanze di Natale un insegnante 40enne è stato aggredito all'uscita della scuola dal patrigno di una alunna, che lo ha colpito con un pugno. E' successo in provincia di Ferrara, in un istituto superiore. Secondo quanto ricostruito il docente, nel corso delle lezioni, aveva ripreso la giovane studentessa, che aveva poi discusso con lui. Al termine delle lezioni la ragazza, minorenne, aveva riferito del diverbio avuto con l'insegnante al patrigno, che si è presentato all'uscita dell'istituto scolastico e gli ha sferrato un pugno al volto. L'insegnante è andato al pronto soccorso dell'ospedale di Cona e successivamente ha deciso di formalizzare la propria denuncia querela. I carabinieri hanno quindi identificato il presunto responsabile del gesto, anche lui sulla quarantina e residente in provincia, e lo hanno denunciato.

