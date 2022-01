Quirinale, il barbiere romano di Mattarella: «Lo aspetto, tornerà da presidente»

«E' un po' di tempo che non viene, ma non vedo l’ora che torni da presidente». Ad aspettare un ritorno al Quirinale di Sergio Mattarella c'è anche Domenico Lo Torto, famoso barbiere di Roma che opera in zona Monti e che ha tagliato i capelli a diversi ministri, presidenti della Repubblica e anche a Sergio Mattarella. All’ANSA dichiara il suo auspicio e aggiunge: «Sono contento che alla fine abbiano individuato Mattarella per il Colle, i partiti politici hanno aspettato anche troppo. Ma io sin dall’inizio pensavo che sarebbe stata la soluzione migliore perché lui fa le cose per bene al Quirinale. E’ positivo anche che Draghi porti a termine il suo mandato a Palazzo Chigi perché anche lui sta facendo bene da presidente del Consiglio».



