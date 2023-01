Raccoglie e accende petardo inesploso, 12enne ferito a mano

CAGLIARI, 03 GEN - Mentre giocava con alcuni coetanei in Piazza Resistenza a Furtei (Sud Sardegna), un 12enne ha trovato per terra un petardo inesploso, probabilmente rimasto sull'asfalto dai festeggiamenti per Capodanno e, una volta raccolto, gli ha incautamente dato fuoco con un accendino. Il petardo però è subito esploso causandogli ustioni e fratture alla mano sinistra. Trasportato dal 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari, è stato ricoverato in attesa di un intervento chirurgico che limiti l'entità del danno. A denunciare l'accaduto ai carabinieri della locale stazione è stata la madre del minorenne, una 44enne casalinga. I militari hanno poi stilato un'informativa che è stata consegnata alle procure ordinaria e minorile di Cagliari.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA