Radio taxi fuori uso a Milano, 02.4040 valuta iniziative legali

MILANO, 06 FEB - "Cari Soci, purtroppo da ieri c'è stato un guasto sulla rete TIM che ha di fatto paralizzato la nostra attività. I nostri tecnici hanno immediatamente aperto un ticket con l'ufficio di riferimento". A spiegarlo è Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040 il più diffuso radiotaxi di Milano. "Vi confermiamo che col nuovo sistema sarà in dotazione la doppia sim con operatore differenziato che sicuramente eviterà in futuro questo tipo di problema - scrive Boccalini -. Già da ieri stiamo informando tutta la nostra clientela di questo disservizio procurato da TIM e stiamo valutando insieme al nostro avvocato se sussistono estremi per un' azione legale". "Per quanto la gente pensi che siamo dei dinosauri tecnologici - ha aggiunto - la realtà è che sono circa 20 anni che usiamo la tecnologia per lavorare e far funzionare le nostre auto. Sono ormai 24 ore che abbiamo problemi con il nostro gestore, TIM, e non abbiamo notizie circa le cause, se inerenti ad un attacco Hacker od altro". "Non parliamo di un problema che impedisce a qualcuno di guardare una partita in Tv, con tutto rispetto, ma di circa 1800 persone che oggi non riescono lavorare a causa del blackout del nostro fornitore di tecnologie - continua Taxiblu - Se per assurdo avessimo avuto auto a guida autonoma non oso immaginare cosa sarebbe potuto succedere. Siamo in attesa di capire le cause e tempi di risoluzione del problema oltre che di vagliare eventuali azioni dopo aver consultato i nostri legali".

