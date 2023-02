MILANO, 01 FEB - Il cadavere di una 25enne è stato trovato stamani in un bagno dell'università Iulm di Milano. Aveva una sciarpa attorno al collo e l'altro capo appeso a una porta, come se fosse stata o si fosse impiccata. Il corpo è stato trovato stamani alle 6.45 da un custode. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un delitto. Sul posto indagano i carabinieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA