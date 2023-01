Ragazza di 21 anni muore in incidente stradale nel Napoletano

NAPOLI, 08 GEN - Una ragazza di 21 anni è morta e una sua coetanea è rimasta ferita in un incidente stradale nella notte in provincia di Napoli. I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano stati allertati dall'ospedale di Sarno dove le due donne erano state portate al pronto soccorso. Secondo una prima ricostruzione, le due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat 500 lungo Via Ferrovie dello Stato ad Ottaviano. Per motivi ancora da accertare, l'auto sarebbe finita violentemente contro un muro. La ragazza alla guida è morta in ospedale per le ferite riportate. La passeggera è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica dell'incidente.

