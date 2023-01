Ragazzo cade con moto da cross e fa un volo di 10 metri,è grave

TRIESTE, 29 GEN - Stava provando a fare motocross con una moto specifica sul greto del fiume Tagliamento nel comune di San Martino al Tagliamento (Pordenone), quando ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato per una decina di metri. Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza Nue112, la telefonata è stata trasferita alla centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Qui gli infermieri della Sores hanno inviato l'equipaggio di un'ambulanza da San Vito al Tagliamento e l'elicottero di soccorso. Hanno inoltre attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Il ragazzo è stato stabilizzato dalle equipes sanitarie e quindi trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni gravi.

