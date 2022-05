NAPOLI, 08 MAG - Ieri sera un 14enne è stato ferito durante una lite tra ragazzini all'interno del bowling a Casoria. Ancora poco chiare le motivazioni. Il14enne ha riportato una ferita da arma da taglio al torace ed un trauma cranico. E' stato trasportato al Cardarelli dove rimane in osservazione, non in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Casoria.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA