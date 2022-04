Raggira anziana paziente facendosi pagare, medico denunciato

PIACENZA, 07 APR - Tre persone sono state denunciate a Piacenza dalla Guardia di Finanza per circonvenzione di incapace nell'ambito di due distinte indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. Nel primo caso è finito nei guai un medico al quale sono stati sequestrati 230mila euro sui conti correnti: secondo le fiamme gialle sarebbero i soldi che il professionista si sarebbe fatto consegnare con delle scuse da una donna anziana, sua paziente, durante le visite. Nel secondo caso sono state denunciate due donne, madre e figlia, che con la promessa di matrimonio avrebbero raggirato diversi uomini convincendoli a fare costosi regali di ogni genere, dall'abbigliamento griffato ai soggiorni in lussuosi resort. Per entrambe è stato disposto il divieto di avvicinamento alle vittime.

