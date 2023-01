Rapina a figlio Matteo Salvini, Polizia arresta 2 giovani

MILANO, 05 GEN - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha arrestato due giovani di origine egiziana, rispettivamente di 21 e 26 anni, accusati di aver rapinato del cellulare, lo scorso 23 dicembre, Federico, il figlio 19enne del leader della Lega Matteo Salvini in via Jacopo Palma. L'ordinanza è stata firmata dal gip Domenico Santoro su richiesta del pm Barbara Benzi. Il 21enne è stato riconosciuto dalla vittima come autore materiale della rapina, mentre il complice, secondo la ricostruzione, è stato individuato come colui che avrebbe fatto da 'palo'. Il figlio di Salvini era stato minacciato con un coccio di bottiglia.

