Rapina in villa ad Arezzo, 100mila euro stima bottino

AREZZO, 07 GEN - Rapina in villa ieri sera sulle colline di Santa Maria ad Arezzo, nel mirino di una banda, forse composta da cinque persone, un orafo 80enne, la moglie 75enne e la figlia di 50 anni. Secondo una prima ricostruzione i tre si trovavano in casa quando, erano circa le 22, i malviventi hanno fatto irruzione. I rapinatori hanno minacciato l'orafo e la sua famiglia, pare senza l'utilizzo di armi, e una volta individuata la cassaforte l'hanno aperta e svuotata di oro e denaro per un valore di circa 100mila euro, ma la cifra è ancora da chiarire. Subito dopo sono fuggiti favoriti dal buio e dalla zona isolata. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

